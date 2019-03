Rosa Díez aguanta frente a los críticos: "No me voy a distraer en mi candidatura"

Con el ala crítica más en pie que nunca, Rosa Díez ha recibido un pequeño impulso. La aprobación de su propuesta de concurrir a las elecciones de mayo de manera autónoma y no de la mano de Ciudadanos, como algunos pedían. Reconoce, no obstante, que "el debate ha sido tenso y con mucha crítica".



Y anuncia la convocatoria de un congreso extraordinario tras las municipales y autonómicas. Aunque no concreta si será candidata para continuar liderando el partido: "No me voy a distraer ni medio minuto en mi candidatura y después de las elecciones organizaremos el Congreso y tomaremos las decisiones pertinentes".

Más de 7 horas de debate que algunos definían como provechoso: "Salimos más unidos de lo que entramos", decía Andrés Herzog. Pero cuyo resultado no ha gustado a los más críticos con la dirección del partido, como Toni Cantó: "Hemos perdido los que queríamos un cambio".



Cantó ha preferido expresarse a través de las redes sociales: "El consejo político aprueba la gestión de la direccion de UPyD y ni siquiera contempla consultar a los afiliados y simpatizantes. #triste", publicaba. Desde la distancia y tras dimitir de la directiva, la diputada Irene Lozano respaldaba así a su compañero: “Ánimo @Tonicanto1 Tú sí me representas. @UPyD”

Ni el perdón de Rosa Díez por no haber hecho la autocrítica suficiente tras los malos resultados de las andaluzas parece haber calmado los ánimos.