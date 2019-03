Romeva contempla desobedecer al Constitucional si suspende la resolución independentista

Raül Romeva, líder de Junts pel Sí, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que baraja la posibilidad de desobedecer al Tribunal Constitucional si este impide la votación independentista, garantizando que que esto no afectará a los funcionarios.

Romeva ha respondido así al ser preguntado por si van a desobedecer en el caso de que el TC apruebe un requerimiento reclamando que no se celebre el pleno que quieren convocar Junts pel Sí y la CUP para aprobar su resolución separatista.

"Es una posibilidad; vamos a obedecer el mandato democrático", ha respondido Romeva, que ha asegurado que la responsabilidad de este acto la asumirán sólo los políticos y que pondrán "todas las garantías" para que no se vean afectados los funcionarios.

Tras las elecciones del 27 de septiembre, el número uno de JxSí ha afirmado que siempre están "dispuestos" a celebrar un referendo independentista en "stricto sensu" si el Estado "lo pone sobre la mesa" y ha recordado que la hoja soberanista de JxSí ya incluye otra votación de ratificación de la futura constitución catalana.

Preguntado por si él sería el punto de encuentro entre JxSí y CUP, que rechaza investir a Artur Mas, Romeva ha afirmado que esto no es lo que están discutiendo en estos momentos: "Esto no va de mí, ni de personas en particular", ha añadido.