El escándalo del espionaje sigue levantando reacciones políticas. En laSexta Noche, Félix Bolaños acercó la versión del Gobierno sobre esta cuestión, trasladando su "lealtad" con Margarita Robles y detallando que la seguridad del teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez depende del Gobierno en su conjunto.

ERC amenaza con retirar su apoyo parlamentario si no hay ceses en el Ejecutivo, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, rechaza el adelanto electoral: "No estamos para nada ante el final anticipado de la legislatura".

Aragonès, por su parte, insiste en la necesidad de que se asuman responsabilidades, algo que pedirá a Sánchez en la reunión a la que se emplazaron aún sin fecha. Concretamente, apuntan a Robles: "Un Gobierno democrático no puede tener a una ministra que dice que se nos espía por ser independentistas. Eso significa que se nos espía hoy, porque yo sigo siendo independentista".

La ministra de Educación, Pilar Alegría, descarta dimisiones y defiende que el Ejecutivo actúa y ha actuado con transparencia. "España no tiene nada que ocultar en el espionaje, pero hay que investigar hasta el final", asegura.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso no descarta haber sido espiada, pero le quita hierro a su manera. "¿Para qué saberlo o no? Si nuestros teléfonos están más peinados que un torero, no me lo van a decir; y si no lo están, tampoco", bromea.