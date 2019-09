La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido que en España "no hay brecha de género" sino que hay una "brecha de maternidad" y que las madres "son una especie en peligro de extinción". Las declaraciones se han producido durante una visita de varios diputados de Vox en la Cámara Regional a la Fundación Madrina, que trabaja acogiendo a colectivos vulnerables.

La portavoz ha destacado que han acudido al centro "para defender al más débil, la vida y la familia y en Fundación Madrina dan esperanza a todo el que aparece por esta puerta, defendiendo la maternidad, la vida y la familia".

Aprovechando el contexto, Monasterio ha explicado varias propuestas que llevarán a la Asamblea. Una de ellas estará destinada a promover que madres adolescentes reciban apoyo para poder terminar sus estudios, y otra, la creación de guarderías ligadas a servicios sociales para que las madrileñas que quieran trabajar en horarios complicados tengan apoyo.

También ha avisado que quiere favorecer el hecho de que en los hospitales se les diga a las madres que "allí hay una vida que merece la pena sacar adelante", y que no pueden ser discriminadas en los trabajos. "Eso es lo que pasa en España, donde no hay una brecha de género, hay una brecha de maternidad. Las madres son una especie en peligro de extinción y si desaparecen, no habrá más españoles en el futuro", ha añadido.

Apoya levantar un muro en Ceuta y Melilla

Rocío Monasterio también ha aprovechado su encuentro con los medios de comunicación para mostrar su apoyo a la iniciativa propuesta por Vox en el Congreso de los Diputados de construir un muro en las fronterasde Ceuta y Melilla.

Este muro sería en sustitución de las vallas que ya existen para impedir el paso ilegal de migrantes. Sin embargo, desde Vox no lo consideran una medida suficiente. "Un muro es un límite claro porque lo que no se puede hacer es entrar a España saltado una valla agrediendo a nuestra Guardia Civil y lanzándole cal", explicaba Monasterio.