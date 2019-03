Rita Barberá: "Ni he acordado, ni he votado, ni he dado nada a dedo a la fundación Nóos"

Nunca antes Rita Barberá y Francisco Camps habían estado tan cerca de acabar imputados en el caso Nóos. Aunque la Fiscalía ve indicios de delito en los contratos que consiguió Urdangarin en Valencia, la alcaldesa sigue negando su participación en los hechos.

"Ni he acordado, ni he votado, ni he dado nada a dedo a la fundación Nóos", reitera Rira Barberá.

Mientras, Francisco Camps, al que seguimos sin ver por ningún lado, también lo niega, según publican varios medios. Al que sí hemos visto es a Alberto Fabra, aunque no ha servido de nada porque no ha aceptado preguntas.



La decisión de la Fiscalía es algo más de lo que calculó Barberá hace solo tres días. "Quizás sea una media vuelta de tuerca más", decía la alcaldesa.

El juez Castro ya dio su opinión sobre los cuatro convenios firmados por el Instituto Nóos en Valencia. "No fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y, en este caso, al más ilustre de sus miembros, el señor Iñaki Urdangairn".

Pero es que además, ahora la Fiscalía da por buena la versión de Diego Torres sobre la reunión en Zarzuela entre Urdangarin, Camps y la alcaldesa. Urdangarin no la negaba en su declaración y tampoco lo ha hecho su abogado este viernes.

Camps y Barberá son aforados, así que tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia valenciano quien les impute a petición del juez Castro.