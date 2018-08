El rey Felipe VI, Pedro Sánchez y Quim Torra, juntos en el homenaje a las víctimas de los atentados del 17A

Coincidiendo con el primer aniversario de los ataques yihadistas que causaron la muerte de 16 personas y centenares de heridos, Barcelona rendirá homenaje a las víctimas y a sus familiares, así como a los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia que se movilizaron el día de los atentados.

Un total de 900 profesionales de medios de comunicación de 29 países, entre periodistas, técnicos y personal de producción, se han acreditado para cubrir este acto de conmemoración, al que asistirán unas 150 víctimas y familiares de doce países, según el Ayuntamiento.

La jornada arrancará a las 09:00 horas en el Palacio de la Generalitat, donde el presidente Quim Torra leerá una declaración institucional acompañado de todo el Gobierno catalán.

Los miembros del ejecutivo autonómico participarán después, a las 10:00 horas, en la ofrenda floral con familiares de las víctimas que se realizará en el mosaico Joan Miró de La Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta conducida por el terrorista Younes Abouyaaqoub que atropelló indiscriminadamente a los transeúntes.

El acto institucional en la plaza de Cataluña, con el título "Barcelona, ciudad de paz" y conducido por la periodista Gemma Nierga, empezará a las 10.30 horas.

Será un acto sobrio y sin parlamentos oficiales, en el que el protagonismo recaerá en los familiares de las 16 víctimas mortales de los atentados y el centenar de heridos. F

elipe VI y Quim Torra coincidirán aquí por primera vez desde la polémica por la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, el 22 de junio, cuando Torra dijo que no volvería a invitar al rey a ningún acto de la Generalitat mientras no se disculpara por su discurso del 3 de octubre, en el que no condenó las cargas policiales del 1-O y avisó de que, ante la situación "de extrema gravedad" en Cataluña, los "legítimos poderes del Estado" debían asegurar "el orden constitucional".