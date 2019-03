Recurrir las multas de Cifuentes cuesta 300 euros sólo en tasas

Cristina Cifuentes niega que se haya multado a nadie con 500 euros por asistir a manifestaciones. La Delegada del Gobierno en Madrid asegura que por ahora sólo se les ha iniciado un proceso administrativo, y que pueden recurrirlo. Ahora bien, se podría llegar hasta lo penal, donde recurrir esas multas ya cuesta hasta 300 euros, sólo en tasas.

Fidel, Pedro y Silvia recibieron una multa de 500 euros por causar "desórdenes graves en la vía pública". Aunque Cristina Cifuentes parece no tenerlo tan claro. "No es una multa, se inicia un procedimiento administrativo sancionador".



Lo que no especifica la Delegación del Gobierno es si el ciudadano está obligado a saber si una manifestación es o no legal. Sin embargo, en la multa que han recibido los tres jóvenes sí que se da por sentado.