En el Pertús, Girona, han comenzado la festividad de la Diada con actos reivindicativos como la creación de una escultura. Hasta allí han ido llegando desde primera hora miembros de la cadena humana y muchos han aprovechado el día de excursión.



Como en muchos pueblos catalanes, en Arenys de Munt, donde se celebró hace cuatro años una prueba de consulta por la independencia, los actos de la Diada también han comenzado desde primera hora. Han hizado la senyera y han bailado dándose la mano. La gran mayoría, volverán a dársela en la cadena humana porque, según expresa una vecina, "realmente el pueblo catalán quiere decidir".

Hay quien prácticamente se siente obligado a encadenarse y hasta quien estará representado por su familia porque su salud le impide asistir. Una mujer revela para un equipo de laSexta Noticias que ha mandado sus familiares, "mando dos hijos, dos nueras y cinco nietos".

Cuesta pero en Arenys de Munt, hay gente que no irá a la cadena, "creo en los países federales, no creo en la independencia", expresa un hombre.



En Barcelona también hay quien tiene otros planes para esta tarde y quien tiene sentimientos no excluyentes, "soy catalán y también soy español", expresa un vecino.



Sin embargo, también hay muchos catalanes que se sienten ninguneados y que consideran que, a pesar de contribuir a España, luego no recibien recomensa.