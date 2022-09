Hace mes y medio Macarena Olona anunció que dejaba la política. Tras el fiasco de las elecciones andaluzas, dijo que necesitaba tiempo por un problema de salud. Ahora, ha reaparecido y por las reuniones que ha tenido y las fotos que ha ido colgando en sus redes, algunos creen que podría estar pensando en fundar su propio partido.

"Estoy deseando volver a sudar la camiseta pública", ha confesado la ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Lo cierto es que lleva semanas caminando en dirección a la vida pública. De hecho, hace poco reapareció con un ciclo de conferencias por España. Una cita a la que le siguieron fotos en sus redes con personajes como Mario Conde.

Una agenda sobre la que el líder de su ex partido, Santiago Abascal, no ha sabido responder. "No soy capaz de explicar muchas cosas", ha confesado tras mantener un lago silencio después de ser preguntado por Macarena Olona.

En cuanto a si cree que Olona podría estar creando un nuevo partido, ha sido claro. "No creo que esté pensando en eso... Que haya gente pensando en otra alternativa política es posible y lo veo lícito", ha indicado.

Además, el líder de VOX ha confesado que sí cierra la puerta a que Olona vuelva al partido de manera inminente. Un pensamiento que ha dejado claro con este recado por abandonar la política después de las elecciones en Andalucía: "Macarena tenía un compromiso en Andalucía muy serio, de permanencia, de entrega... y creo que es importante que pase el tiempo", ha zanjado.

Por si parte, la ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, asegura que está recuperada y su gira le llevará en las próximas semanas por Murcia, Sevilla y Madrid