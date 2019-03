Rajoy a Sánchez: "Desde el sectarismo y la negación a hablar no se construye nada"

Rajoy ha hecho esta advertencia en declaraciones a los periodistas tras participar en dos actos del sector turístico la víspera de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Fitur.

El jefe el Ejecutivo ha subrayado que no entiende la actitud de Sánchez de hablar con todos, incluidos los independentistas, menos con el PP, pese a que este partido ha sido el más votado por los españoles. Por ello, le ha instado a explicar esa actitud y ha asegurado que él, mientras tanto, seguirá "dando la batalla" por un acuerdo.

"Si el señor Sánchez dice que no, tendrá que explicar por qué lo dice a un Gobierno que era el mejor para que generase en España crecimiento económico y empleo", ha señalado en referencia a un Ejecutivo con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos.

Rajoy ha insistido en que no puede entender el por qué de esa actuación y ha reiterado que cualquier otra alternativa a su propuesta de un Gobierno de amplia base parlamentaria "sería un disparate y generaría un grave problema en los próximos años".

Por eso ha reiterado su mensaje de que "desde el sectarismo, la negación a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdos, no se construye absolutamente nada".

El presidente ha garantizado que él no va a actuar de esa forma y ha pedido respetar la voluntad de los españoles. "Primero fue el PP, segundo el PSOE. No hay otra forma posible de Gobierno.

Pongámonos de acuerdo como han hecho en Alemania, Austria, en la Comisión o el Parlamento europeos, donde están en coalición PP, PSOE y el Partido Liberal", ha pedido Rajoy Asimismo, ha alentado a construir, "porque si no, me parece -ha dicho- que vamos a generar un problema y los españoles no tienen por qué soportar que todo el esfuerzo de estos años vaya a desaparecer de un plumazo".