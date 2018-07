Rajoy no sabe si el PP está imputado por el borrado de los ordenadores de Bárcenas: "Según me han dicho, en el auto no lo pone"

PIENSA QUE EL BORRADO ES ALGO QUE HARÍA CUALQUIER EMPRESA

El presidente del Gobierno en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que no sabe si su partido está investigado en la causa por el borrado de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas porque en el auto judicial que han recibido no lo pone así. "En el auto, según me han dicho ayer, no lo pone, pero no lo sé", ha dicho.