Rajoy rechaza hacer "sospechosos" a los miembros de la Guardia Civil

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha negado a que algunos pretendan hacer "sospechosos" a los miembros de la Guardia Civil por su actuación ante sucesos como los de Ceuta en los que fallecieron una quincena de inmigrantes.



Rajoy se ha referido por vez primera públicamente a la reciente presión migratoria sobre Ceuta y Melilla en su intervención ante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo socialista, Marcelino Iglesias, quien ha señalado que "los guardias civiles no disparan si alguien no da la orden".



El jefe del Ejecutivo, que se ha sumado al sentimiento y pesar expresado previamente por Iglesias ante la muerte de los 15 inmigrantes, ha recordado unas palabras pronunciadas ante el pleno del Congreso en el año 2005 por "un ilustre" representante del PSOE -al que no nombró- en las que, ante la presión migratoria existente en aquel momento, rechazó entonces que los guardias civiles pudieran ser "sospechosos" de alguna actuación irregular.