Rajoy: "Un presidente del Gobierno no puede desmentir rumores todos los días"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que "el Estado de derecho no se somete a chantaje" e insiste en que "las instituciones jurídicas han actuado y actuarán con independencia". Rajoy se ha ratificado en su última comparecencia ante los medios en el mes de febrero y su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación en relación al 'caso Bárcenas'.

"Un presidente del Gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de rumores que se publican. No tiene ningún sentido pedirle eso a un presidente del Gobierno", ha contestado Rajoy en su primera comparecencia pública tras la publicación de los mensajes. Ha dicho que está dispuesto a agotar la legislatura “el gran valor que tiene ahora nuestro país es la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles”.

En relación a los mensajes de texto publicados entre Rajoy y Bárcenas, el presidente del Gobierno insiste en que "los mensajes de texto ratifican que el Estado de Derecho no se somete a chantaje". Rajoy ha asegurado que "esto es una democracia seria, y las instituciones no se someten a chantaje". En su férrea defensa del Estado de Derecho, Rajoy asegura que "España es un país serio, y quiero seguir contribuyendo a que esto siga así".

El presidente del Gobierno ha garantizado que va a cumplir con el mandato que le han dado los españoles en las urnas y ha añadido que "si otros quieren jugar a otras cosas, esa es su responsabilidad". Rajoy ha respondido así a la petición de dimisión formulada por la oposición, encabezada por el PSOE, ante las últimas informaciones del 'caso Bárcenas'.Y sobre las peticiones de dimisión que exige la oposición, Rajoy, señala que no se va a distraer de su propósito, esto es, de sacar a España de la crisis. “La oposición es libre de actuar como le parezca oportuno y conveniente”.