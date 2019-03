Rajoy sobre el inicio del proceso independentista: "Es un acto de provocación de quienes quieren saltarse la ley"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy acaba de hacer una declaración institucional para responder a la puesta en marcha del proceso de independencia presentado en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP. Dice Rajoy que es una provocación que no surtirá efecto y advierte de que está dispuesto a utilizar todos los mecanismos jurídicos que se recogen en la Constitución.

Mariano Rajoy califica de "acto de provocación" el anuncio de los partidos independentistas de iniciar el proceso de ruptura con España. Asegura que no van a lograr su objetivo y que su propuesta no va a surtir efecto. El presidente asegura que no va a renunciar a "ni uno solo de los mecanismos políticos y jurídicos para garantizar el cumplimiento de la ley".

Junts pel Sí y la CUP prevén que en 30 días comience la tramitación de las leyes del proceso constituyente para la creación de un estado independiente, según consta en el documento presentado. Y advierten "el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en un claro desafío al tribunal constitucional".