Rajoy: "Ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona 'non grata'. Me ha dolido mucho más que el puñetazo"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha admitido que le ha "fastidiado" y le ha "dolido mucho" que el Ayuntamiento de Pontevedra le haya declarado "persona non grata". "Ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona non grata en Pontevedra", ha dicho.

En una entrevista en Antena 3, Rajoy ha subrayado que tiene "sentimientos" y ha admitido que esta declaración del Ayuntamiento de su ciudad le ha dolido incluso "mucho más" que el puñetazo que le dio un joven, también en Pontevedra, durante la campaña electoral.

"Yo soy el único en la historia de la ciudad que soy persona non grata, es que no tiene ningún sentido", ha continuado el líder del PP, quien ha señalado que mientras el incidente del puñetazo vino de una "persona aislada", la declaración de 'persona non grata' viene de una corporación en la que, ha recordado, él fue concejal hace muchos años.

"He sido concejal allí, he vivido allí, me he casado allí, tengo amigos y familia allí... A mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar", ha lamentado. Ha explicado que esta declaración ha sido iniciativa del PSOE y de las mareas, los "colegas de Podemos" en Galicia, partidos de quienes ha admitido que se esperaba algo así, pero no se lo esperaba del alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG).

Rajoy ha recordado que cuando le pegaron el puñetazo Fernández Lores le escribió una carta que él agradeció mucho y que contestó, pero "no debió" de apoyar esta iniciativa que se ha aprobado ahora, "porque no gana nada con eso".

No cree el presidente del Gobierno en funciones que la iniciativa contase con el apoyo de la dirección del PSOE. "No les veo yo llamando a Ferraz" para pedir el apoyo a esta medida, ha dicho Rajoy, quien ha señalado que si por ejemplo llamasen a Génova del PP de León para hacer lo mismo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero él les diría: "Está usted loco o qué".

El ayuntamiento de Pontevedra aprobó la declaración de Rajoy como 'persona non grata' hace dos días, junto con la reprobación al Gobierno por aprobar una prórroga de sesenta años de la actividad de la papelera Ence en la ría.