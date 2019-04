Rajoy cuenta con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos mientras pide "responsabilidad" a los demás partidos

Mariano Rajoy pide responsabilidad a los partidos políticos de cara a un acuerdo para los Presupuestos. Quiere evitar el bloqueo de hace un año: "Pactar exige hablar, capacidad para entender al otro, ponerse en el lugar del otro y, sobre todo, fijarse en el interés general y actuar con responsabilidad".

En Cádiz, Albert Rivera ha dejado claro las intenciones de su partido sobre esta cuestión: "En España, a nivel nacional, va a haber presupuestos gracias a Ciudadanos, no al PSOE. ¿Pero esto qué es? ¿Así cómo va a avanzar este país? Esta es la mentalidad de la vieja política: de la mentalidad de la vieja política, de la trinchera ideológica, de tensar la cuerda entre españoles".

No sólo eso, sino que, además, le exige a los socialistas que no paralicen al país. "¿Qué pretende el PSOE? A pesar de su división interna, a pesar de sus primarias, que nos importan muy poco, sólo les pido una cosa: que no bloqueen España", ha dicho.

Desde Podemos, advierten al resto de paridos de que les tendrán enfrente a la hora de votar. En laSexta Noche, Irene Montero ha asegurado que su partido es el único que realmente ejerce como oposición al Gobierno.

"Tanto en el techo de gasto como en la propia investidura, como cuando ha habido que maquillar algunas estrategias del PP, el PSOE y Ciudadanos han estado ahí sin duda. Vamos a ver qué pasa en los Presupuestos", ha afirmado.

Una decisión todavía en la cuerda floja sobre la que el Congreso tendrá que decidir en el próximo mes de abril.