Rajoy: "La Constitución se puede modificar, pero no como plantean los independentistas catalanes"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que en esta legislatura no se va a hacer una reforma de la Constitución y, desde luego, "ninguna se hará con los parámetros" que plantean los independentistas catalanes, que lo que quieren es "liquidar la soberanía y la unidad de España".

Rajoy, que ha ofrecido una rueda de prensa tras despachar con el rey en el Palacio de Marivent, residencia de la Familia Real durante su estancia en Mallorca, ha señalado que no se niega a una reforma, pero "con el consenso de la una gran mayoría de los partidos".

El presidente del Gobierno respondía así al debate abierto tras las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que expresó ayer la disposición del Gobierno a una futura reforma de la Constitución en casos concretos, como podría ser la delimitación de competencias del Estado y de las comunidades autónomas.

"Una cosa es lo que los independentistas digan y otra la reforma de Constitución que se pueda hacer en las Cortes" y con la que ellos "no se van a quedar contentos", porque ninguna reforma se va a "plantear con los parámetros que ellos plantean", ya que lo que quieren es "liquidar la soberanía y la unidad de España", explicaba.

Rajoy, que se ha mostrado más abierto que en otras ocasione a una reforma constitucional, ha puesto en valor la Carta Magna como "garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, y de igualdad oportunidades".

"Gracias a ella, España ha sido uno de los países del mundo donde más ha crecido la renta per capita, nos ha permitido entrar en Europa y, a partir de ahí, se puede modificar, como ya se hizo dos veces", una para que pudieran votar en la municipales los ciudadanos europeos y una segunda para priorizar el pago de la deuda, ha añadido.

El jefe del Ejecutivo ha aclarado que "se pueden hacer muchas cosas", como hacer más "entendible" las competencias de las comunidades, pero "cada legislatura tiene sus prioridades y esta tenía una por encima de todo, que era evitar quiebra de España y el el rescate para empezar a crecer".

"No me niego a hablar de una reforma constitucional, pero para ello me gustaría que hubiera el máximo consenso posible de todos los partidos", ha concluido.