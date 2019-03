Mariano Rajoy asegura que se siente "en forma" para volver a presentarse a las elecciones generales y ganar

Con lumbalgía o sin ella, Mariano Rajoy se ve pegando sus carteles electorales en 2020. "Trabajamos para que las cosas vayan bien y para volver a ganar las próximas elecciones. Y yo me encuentro en forma para hacerlo", ha asegurado el presidente. Los días de vacaciones parecen haber inspirado a Rajoy, que hace solo unas jornadas no pensaba en repetir: "Lo único que me planteo ahora es seguir trabajando en el interés general de los trabajadores. Lo otro no me lo planteo".

Sin embargo, un tercer mandato de Rajoy infringiría uno de los puntos firmados con Ciudadanos. "Queremos que se limite o a ocho años o a dos mandatos la presidencia", decía en 2016. Aunque ahora el partido de Albert Rivera especifica que el caso de Rajoy es diferente. "Sí tendría posibilidad de poder presentarse porque no es una ley retroactiva y no afectaría la mandato de la anterior legislatura", ha explicado César Zafra, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

De igual forma, Zafra ha recordado que Rajoy prometió estar solo dos legislaturas. Eso fue antes de ser presidente, cuando un Rajoy candidato prometía solo ocho años en la Moncloa. "Si los españoles me dan su confianza, solo estaré ocho años", espetó el presidente en una campaña electoral, que matizaba que era partidario de lo que hizo Aznar (estar solo dos mandatos).

Con un CIS a la baja, y la corrupción latente en el PP, hay voces que son partidarias de no alargarlo más de ocho años. "Esta limitación de mandatos, que insisto, el Gobierno de Madrid ya ha aprobado", ha declarado Cifuentes.

Incluso dejan entrever que hay relevo de sobra para sustituir a Rajoy. "Siempre es bueno que un partido político tenga muchas opciones abiertas y mucho banquillo", espetaba el antiguo Ministro de Exteriores, García Margallo.