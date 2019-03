Rajoy sí habla del caso Bárcenas con la prensa extranjera

Es la primera vez que oímos al presidente del Gobierno hablar de los discos duros de Bárcenas. Mariano Rajoy ha concedido una entrevista para Bloomberg TV. En su segunda entrevista en 48 horas a un medio extranjero, Rajoy se ha enfrentado a varias preguntas por el 'caso Bárcenas'.

Pero tampoco en esta ocasión Rajoy ha querido entrar en detalles. El presidente del Gobierno sí ha negado la financiación irregular del Partido Popular. "Hay cosas que no se pueden demostrar. Por lo tanto, no tiene sentido decir qué haríamos o qué no".

Al otro lado del charco, se ha encontrado con más preguntas incómodas. "¿Le preocupa que Esperanza Aguirre quiera volver?", le preguntó la periodista. "En absoluto". Rajoy asegura que no le preocupan sus movimientos.

El presidente ha dicho que España cumplirá con el déficit y que no habrá más recortes en lo que queda de año. "España está saliendo de la recesión. Vamos hacia un futuro de esperanza. Hay que trabajar duro, porque vemos la luz al final del túnel". Lo que no hay que descartar son más entrevistas en los próximos días, porque Rajoy seguirá en el extranjero.