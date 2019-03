¿Cómo se puede auditar el dinero negro si no existe?

Mariano Rajoy se ha reunido con la cúpula de su partido y ha anunciado una investigación interna en las cuentas, que serán sometidas además a una auditoría externa. Todos los pesos pesados del partido han coincidido en la necesidad de investigar a hasta el final. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha vuelto a insistir en que ella no sabe nada de sobresueldos.

Cospedal ha dejado muy claro que si se encuentra alguna irregularidad, los responsables serán expulsados automáticamente del partido. Queda una duda en el aire: ¿cómo se va a auditar el dinero negro si no existe?. Cospedal ha afirmado que no hablará con Bárcenas ni sus abogados durante la investigación. ¿Cómo podrán encontrar entonces a los receptores de esos sobres, si no se hablar con quien los repartía?

Con esta investigación interna y la auditoría, Rajoy quiere despejar todas las dudas en torno a la financiación del partido y los modos de retribución. "Vamos a hacer todo lo que podamos para conocer todos los detalles", ha señalado la secretaria general del PP. Los barones del partido han reclamado transparencia y han apoyado las propuestas de su presidente.

Además, Cospedal ha anunciado que el Partido Popular está estudiando querellarse contra quien difame al partido. "Es muy injusto que tantas personas que trabajan en defensa del interés general, sin perseguir un beneficio propio, se puedan ver perjudicadas por este tipo de actuaciones", ha afirmado Dolores de Cospedal.

El Gobierno promoverá un pacto anticorrupción entre todos los partidos, y el ministro de Hacienda comparecerá en el Congreso para explicar la amnistía fiscal.