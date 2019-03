Rajoy advierte de que el empleo peligraría con "contrarreformas y viajes al pasado"

EL PARO ES MEDIO MILLÓN INFERIOR A LA PRIMERA EPA DE ESTA LEGISLATURA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que la recuperación del empleo que ha certificado la EPA no se mantendría con "contrarreformas" ni "con viajes al pasado" que pusieran salir de las próximas elecciones generales. El jefe del Ejecutivo ha recalcado que no es lo mismo para el empleo aplicar cualquier política porque "las ideas tienen consecuencias", y ha subrayado que sigue siendo tiempo de seriedad y de reformas y no de "ocurrencias" y de "parálisis reformistas" que llevaron "a un triste récord de destrucción de empleo".