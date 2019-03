Mariano Rajoy alerta de un pacto entre PSOE y Podemos: "Si suman mayoría lo van a hacer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a afirmar que este final de la legislatura "no es el momento adecuado" para abordar una reforma de la Constitución, ya que no existen las posibilidades de que haya un acuerdo mayoritario, y ha advertido de que él no hablará sobre propuestas que busquen liquidar la unidad de España. Asimismo ha dicho que "si PSOE y Podemos suman mayoría con la ayuda de los partidos de izquierda, lo van a hacer".



Rajoy, que continúa sus vacaciones en Galicia, ha visitado el túnel de Prado en Vilar de Barrio (Ourense) y que forma parte de las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid, y posteriormente se ha desplazado a la localidad cercana de Celanova.



En este municipio ha aludido a una eventual reforma constitucional y a las palabras de ayer del líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, quien dijo que no es necesario cambiar el título octavo de la Carta Magna para solventar el tema soberanista y apostó por "una disposición adicional" que "reconozca la especificidad de la identidad de Cataluña".



Rajoy ha insistido en que la reforma de la Constitución es un asunto "difícil y delicado" en el que se necesita saber "qué se quiere hacer, sentarse para tener el máximo consenso posible y buscar el momento". "Ahora no es el momento, estamos al final de la legislatura.



Las posibilidades de que haya un acuerdo mayoritario hoy no están ahí", ha explicado Rajoy. Ha apuntado que desde la propia Generalitat de Cataluña se plantea "la liquidación de principios básicos como la unidad de España y la soberanía nacional" y ha añadido que el Gobierno no se moverá de los principios básicos del constitucionalismo.



En este sentido, Rajoy ha afirmado que mientras él sea presidente del Gobierno no va a hablar de la "liquidación" de la soberanía nacional ya que "lo que sea España lo deciden los españoles y no una parte de ellos" y ha insistido en que hay aspectos que su partido "no va a aceptar nunca, como que se rompa la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad, la libertad o los derechos fundamentales de solidaridad entre los ciudadanos".