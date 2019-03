Rafa Guijosa: "Fuera del vestuario no existía relación"

Rafa Guijosa, seleccionador de balonmano de Irán, fue compañero de Iñaki Urdangarin en el Barça. A la espera de que se confirme la marcha de Urdangarin a Catar para trabajar con Valero Rivera, su relación sigue dando que hablar. "Valero no tenía ninguna relación especial con Iñaki Urdangarin. Su trato no era distinto al que tenía con el resto de jugadores. Al menos, yo no lo veía", relata Guijosa. "Fuera del vestuario no existía relación".