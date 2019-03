Torra mantendrá los lazos amarillos en la Generalitat: "No está de acuerdo con la Junta Electoral"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido dejar en mano de sus consellers la decisión de retirar o no los lazos amarillos y las esteladas de las dependencias de cada una de las consellerias catalanas. No obstante, ha decidido mantener la pancarta en el Palau de la Generalitat. Así lo ha comunicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi: "El president entiende que es libertad de expresión y no está de acuerdo con la instancia de la Junta Electoral Central".

El Govern ha aprovechado este anuncio para cargar de nuevo contra la Junta Electoral, que es "la misma que dice que no hay presos políticos" y que "el 22 de diciembre quería eliminar pancartas que tenían la palabra 'democracia'". Artadi ha explicado en rueda de prensa que el Govern está trabajando con el Síndic de Greuges para analizar jurídicamente la situación con el objetivo de "valorar si se ha de actuar o no, y en el caso de que haya que actuar, dónde y cuándo".

No obstante, la portavoz del Govern también ha señalado que "el president, esté o no de acuerdo con el posicionamiento que tenga el Síndic de Greuges, sí que seguirá las recomendaciones que le dé el organismo" sobre la retirada de los lazos amarillos. Esta decisión se ha dado después de que la Junta Electoral Central diera 24 horas más al dirigente catalán para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos, plazo que acaba esta tarde.

De lo contrario, según había advertido el propio organismo, acudiría a Fiscalía y Torra podría acabar siendo acusado de un delito de desobediencia. Sobre esta posibilidad, Artadi ha aclarado que ya irán tomando decisiones en función de lo que ocurra, pero que "ahora mismos el president es Torra y no trabajamos en una posible sustitución".

Fuentes de Moncloa a laSexta aseguran que esta tarde la Delegación del Gobierno enviará un informe con el cumplimiento del mandato de la JEC. Y recuerdan que nadie "está por encima de la ley".

Anticipándose a esta decisión de Torra, los líderes de PP y Ciudadanos han exigido al presidente del Gobierno que tome medidas. "No puede ser que Sánchez mire para otro lado; que haga cumplir la ley", ha dicho en un acto este martes Albert Rivera. E insta a Sánchez a que actúe "ya que son sus socios".

En la misma línea se ha pronunciado Pablo Casado. Cree que Sánchez le está permitiendo a Torra mantener los lazos "porque necesita sus votos para estar en el poder". Y reclama al presidente del Gobierno que diga claramente si a través de la policía o la delegación del Gobierno va a reclamar que se mantenga la neutralidad "y no que se haga propaganda a través de los que dieron un golpe de Estado".