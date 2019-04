¿Qué garantías legales tiene el juicio de la Gürtel? La polémica tras las declaraciones de Cospedal

El ministro de Justicia en funciones no tiene dudas, y afirma que "la Justicia en España funciona correctamente". Sin embargo, la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, parece no tenerlo tan claro con el procedimiento del caso Gürtel, ya que cree que "el proceso no se ha hecho con todas las garantías legales".

Cospedal prefiere no volver a valorar estas reflexiones pese a las preguntas de los periodistas. El ministro Catalá, por su parte, ha marcado una prudente distancia explicando que el PP ha hecho esa petición porque "alguna de las fases no ha respetado las garantías del proceso".

En Génova hay quien admite su sorpresa tras escuchar a Cospedal después de que Rajoy pidiera no entrar en las cuestiones procesales.

Un día después, desde el PSOE hablan de una actitud extremadamente grave, y Margarita Robles explica que "el PP debería estar avergonzado con su comportamiento en las actuaciones judiciales".

Por su parte, desde Ciudadanos, José Manuel Villegas, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, también cree que "en el PP se han hecho las cosas mal durante mucho tiempo".

A Baltasar Garzón, el que fuera instructor de la Gürtel, parecen no sorprenderle las declaraciones de Cospedal, y explica que "representa una injerencia en el ámbito judicial".