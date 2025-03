¿Qué españoles serían llamados a filas si acabamos en una guerra? Esto es lo que dice la ley

Aunque es improbable, si España entrara en guerra, los primeros en ser llamados al frente serían los efectivos en activo de las Fuerzas Armadas, que suman unos 120.000. Si estos no fueran suficientes, se recurriría a los reservistas, divididos en tres categorías: voluntarios, de especial disponibilidad y obligatorios. Los reservistas de especial disponibilidad son militares retirados con al menos 18 años de experiencia. Luego, los reservistas voluntarios son españoles de entre 19 y 58 años sin antecedentes penales. Si aún se necesitaran más efectivos, se convocaría a reservistas obligatorios, hombres y mujeres de 19 a 25 años. Sin embargo, esta última opción es improbable, ya que la ley no está desarrollada y no hay procedimientos claros. Los expertos aseguran que no hay motivos para alarmarse, ya que no se prevé una invasión de España.

No va a pasar, no se preocupen. Pero con estos mensajes tan alarmistas que están enviando desde Europa es inevitable pensar qué pasaría si realmente acabáramos en una guerra. ¿Qué españoles serían llamados a filas? ¿Hombres y mujeres por igual? ¿Hay una edad tope? Hemos mirado la ley y esto es lo que dice.

Es prácticamente improbable, pero si España entrase en guerra los primeros en acudir al frente serían los efectivos en activo de las Fuerzas Armadas. Ahora mismo, unos 120.000. Si esos efectivos fuesen insuficientes, las Fuerzas Armadas tendrían que tirar de una figura clave: los reservistas. En este reglamento encontramos tres tipos: voluntarios, de especial disponibilidad y reservistas obligatorios.

Los primeros en movilizarse, los de especial disponibilidad, serían militares retirados con 18 años mínimo de experiencia que pueden ser llamados de nuevo. Ahora mismo, contamos con algo más de 4.000. Los siguientes serían los reservistas, es decir, españoles de entre 19 y 58 años sin antecedentes penales que deciden unirse voluntariamente. Ahora, no pueden ser ni guardias civiles ni militares.

Si con todos esos efectivos no fuese suficiente, el Gobierno tendría que llamar a filas a los reservistas obligatorios, hombres y mujeres de entre 19 y 25 años. Sin distinción de sexo. El reglamento lo que prevé es que se pueda llamar a filas, pero no hay ningún procedimiento para hacerlo, no hay ninguna selección de qué edades serían necesarias. Eso sí, las reservas no pueden crearse de la nada.

Por tanto, esta última opción es prácticamente imposible. La ley no está apenas desarrollada y simplemente es una hipótesis que no se maneja, está ahí, pero no se plantea nadie la posibilidad de llamar a reservistas obligatorios.

Aun así, los expertos llaman a la calma: "No se prevé una invasión de España, que sería lo que podría a llevar a largo plazo a una movilización general de la población". Y aseguran que no debemos preocuparnos ante mensajes alarmistas.