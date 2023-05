Han sido dos semanas intensas para todos los candidatos que se la juegan el próximo domingo en las elecciones locales y autonómicas convocadas. En todo este tiempo, son varios los encontronazos entre candidatos y múltiples los jardines en los que se han metido muchos por sus gazapos.

Almeida y 'el rompetechos'

La campaña madrileña exprime las últimas horas coincidiendo con el comienzo de la Feria del Libro del parque del Retiro. Allí hemos encontrado a los cabezas de lista de las principales formaciones con posibilidad de entrar en el Ayuntamiento de Madrid.

El candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que, si tuviera que elegir ahora mismo un libro, escogería uno que tratara sobre "cómo evadirse de la campaña electoral". Además, ha apuntado que entre sus opciones estaría algún tebeo del clásico "rompetechos" que, asegura le "viene muy bien".

La izquierda 'cuqui'

Ha tenido que llegar el final de la campaña para escuchar a la candidata de Más Madrid responder a Podemos que en uno de sus últimos actos les tildó de ser "la izquierda cuqui". Mónica García, en 'Al Rojo Vivo', ha señalado que si es "cuqui", llevar cuatro años haciendo frente al PP de Isabel Díaz Ayuso, entonces "bienvenidos los cuquis".

García ha reprochado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Unidas Podemos, que Más Madrid se ha centrado en "responder con contundencia a los desmanes de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Y ha añadido: "Los cuquis queremos que la señora Ayuso haga las maletas".

'You are simply the best'

Los socialistas catalanes de Tarragona han contado esta viernes con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en uno de sus últimos actos antes de la cita con las urnas. El presidente ha sido recibido al ritmo de uno de los grandes temas de la recientemente fallecida Tina Turner: "You are simply the best". Sánchez, ante sus simpatizantes, ha pedido a todos "escuchar a Tina Turner, conocer su música e inspirarse en ella" como mujer luchadora que fue.

Los lapsus de Feijóo

Los líderes de los grandes partidos han hecho estos días cientos de kilómetros para arropar a sus candidatos en numerosos mítines. Y con tanto jaleo de viaje, algunos como el presidente el Partido Popular han tenido varios lapsus sobre los lugares que estaban visitando. Alberto Núñez Feijóo tan pronto pedía el voto para el PP andaluz desde Extremadura, como elogiaba a su candidata valenciana creyendo que estaba en Barcelona.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha querido hacer un chiste en una de sus intervenciones haciendo alusión al lío de Feijóo con las ciudades. "Si el domingo alguien no acompaña al líder del PP, es muy probable que vote en Portugal", decía Errejón.

Gazapos, nervios y pasión electoral

Una de las últimas en meterse en un callejón sin salida ha sido también la candidata del PNV al Ayuntamiento de Vitoria. En una entrevista al diario vasco 'Gasteiz Hoy', preguntaron a Beatriz Artolazabal si conocía qué significan las siglas del colectivo LGTBI. Comenzó bien, pero solo con las tres primeras letras. No supo contestar qué suponen la B y la I: "Ya no me acuerdo".

Los nervios a veces juegan una mala pasada, o incluso encienden a los candidatos al máximo. Eso mismo le ha pasado a la candidata del PP a la alcaldía de Burgos. Terminó gritando al candidato del PSOE en el debate de la cadena 'La 8 Burgos'. "¡Déjeme terminar, déjeme terminar!", se escuchaba espetar a Cristina Ayala contra su oponente socialista, Daniel de la Rosa.

El consejero Paco 'el breve'

Entre las últimas anécdotas que deja esta campaña está un nuevo consejero que este viernes, a dos días de las elecciones, ha tomado posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Ávila. Se llama Francisco José Moya y ha sido elegido por Ciudadanos. En el consistorio ya señalan que va a ser visto y no visto en el ayuntamiento abulense e incluso algunos le han apodado ya como 'Paco, el breve'. Ni siquiera se presenta en la lista de la formación naranja para el próximo domingo.