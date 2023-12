El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles en un corrillo con periodistas en el Congreso de los Diputados la "apertura de una investigación sobre el incidente de Cercanías Madrid de ayer -martes- en Atocha". Asimismo, ha señalado que no sabe si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "estará alimentando boicots", pero tiene claro que ellos no se van a "autoboicotear".

No obstante, el socialista ha señalado que, "con la prudencia que exige toda investigación oficial, aún no se puede afirmar con certeza oficial las causas y responsables de lo sucedido". Asimismo, ha desvelado que en dicha "investigación no se descarta que haya sido un boicot": "Y es, precisamente, esa una de las líneas abiertas de investigación".

Por eso, Óscar Puente ha señalado a los periodistas que, por tanto, él "no tiene certezas aún, pero sí sospechas de que haya podido haber un boicot". "Más si tenemos en cuenta averías tan graves en tan poco tiempo en las Cercanías de Madrid, aunque también hay abiertas otras líneas de investigación y hay que ser prudentes porque aún no hay certeza oficial", ha insistido el titular de Transportes.

"No sé si Ayuso estará alimentando boicots, pero lo que tengo claro es que nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear", ha apuntado Puente sobre el papel de la presidenta madrileña.

Dos descarrilamientos en nueve días

La investigación llega a raíz de que en los dos últimos meses ha habido varias averías de trenes, que tienen su origen, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Ha habido colapsos por descarrilamientos, averías y caos. El último ha sido este martes cuando se detuvo el tráfico entre las estaciones de Recoletos y Atocha en pleno puente de diciembre por el descarrilamiento de un convoy procedente de Villalba en la entrada de Atocha.

La avería afectó a cinco líneas del Cercanías, pero también paralizó los trenes de Larga y Media Distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Se trata del segundo incidente en poco más de una semana en la red de Cercanías. El pasado 26 de noviembre, Cercanías Madrid cortó la circulación de trenes por el túnel de Recoletos, que conecta Chamartín y Atocha, por una incidencia en un tren Almería-Madrid a su entrada en esta última. Esta duró hasta el día siguiente y después se solucionó.

Además, se suma el caos que se produjo en Chamartín el 1 de diciembre por una avería en el sistema de señalización, que generó retrasos en el tráfico de trenes de alta velocidad que enlazan esta estación con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

A esto, desde Madrid ha habido críticas, señalando también al ministro. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, recordó que ha habido "dos descarrilamientos de trenes en Atocha en 9 días". "Hoy -sobre este martes-, cinco atendidos por Emergencias Madrid. Óscar Puente y Pedro Sánchez siguen mirando para otro lado", dijo en su cuenta de Twitter.

Mientras que Isabel Díaz Ayuso cargó directamente contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a quien acusó de "despreocupación" por Cercanías tras dos descarrilamientos en nueve días.