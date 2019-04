El PSOE deja en el aire su postura en caso de que Rajoy tuviera que ir a una segunda votación de investidura

La dirección del PSOE se niega a entrar en especulaciones sobre si cambiarían de opinión si Rajoy fracasa en una primera investidura. Incluso después de las elecciones gallegas y vascas, el PSOE seguirá en la oposición.

"El PSOE es la alternativa al gobierno del Partido Popular y por tanto, creo que ni si quiera es bueno para el país que el PSOE dejara de ser la alternativa al gobierno del señor Rajoy", así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López.

Mientras, los líderes autonómicos piden esperar a que se produzca la votación de investidura para abrir el debate. "Si el señor Rajoy fracasa, pues se iniciará un nuevo proceso, pero hasta que se produzca la investidura no hay más que esperar a que Rajoy mueva ficha", ha declarado Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana.

"Si el señor Rajoy no es capaz de conformar una mayoría para darle un gobierno a este país, lógicamente abriremos un período de reflexión, no solamente en el partido, sino en toda la sociedad española", ha añadido Antonio Pradas, Secretario de Política Federal del PSOE.

Pero lo cierto es que son ya varios los líderes autonómicos que piden un nuevo Comité Federal tras la cita electoral. Entre ellos, según recoge el País, García Page, que incluso espera una propuesta de Sánchez. Desde Ferraz descartan la convocatoria.

Los populares califican la maniobra de irresponsable. "Es absurdo tener que prorrogar una posible abstención del PSOE a octubre. ¿Qué gana el Partido Socialista?, ¿humillar al señor Rajoy para que pierda una investidura?", ha añadido Sánchez-Camacho.

Desde el PNV le recuerdan a Rajoy que si no suma es porque no habrá trabajado suficiente. "Es una responsabilidad exclusiva del señor Rajoy y que no se la puede imputar ni a Pedro Sánchez ni a ningún otro partido político", ha recriminado Íñigo Urkullu.

"Esto es una cuestión de calado, de fondo, de principios, el no es el no", ha concluido la Secretaria General del PSE.

Por su parte, Garzón ha dicho que "si el PSOE es valiente y decide lanzarse hacia delante", se puede explorar "la posibilidad de investir a Sánchez", algo que desde Ferraz descartan por completo.