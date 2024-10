Es la polémica de las últimas horas. La foto de Sánchez con Víctor de Aldama. Foto de febrero de 2019, que se hacen en un acto de partido. Desde el gobierno insisten: no se han reunido nunca y esta es una más de las muchas fotos que tiene con diferentes personas en los eventos a los que va.

La respuesta del PSOE viene después de las acusaciones del PP. La Ministra de Igualdad Ana Redondo asegura que ella también se hace fotos con desconocidos: "Uno no elige a la salida de un evento, uno elige con quien se sube a un yate a pasar sus vacaciones. Ayer me hice fotos con gente y no conozco a la mayoría".

Redondo también ha aprovechado para recordarle al PP la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado. Que el PSOE republicó la noche del sábado en X. Una publicación que este domingo ha desaparecido.Enma López, portavoz adjunta del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, ha normalizado la situación diciendo que de esas "fotos hay muchísimas": "Si se me acercan a mí, imagínate al presidente del Gobierno".

Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tildado de ridículo tratar de explicar que una foto con un desconocido sea una prueba irrefutable de algo. Es de los pocos del PSOE que ha querido pronunciarse en redes.

El PP ataca al PSOE

Apenas unos minutos después de la publicación de esa foto llegaron las primeras reacciones. Empezando por el Partido Popular. Este domingo Feijóo se ha querido hacer eco sobre el asunto alegando que "queremos saber todo" y que "le propongo al presidente que acabe su calvario y explique a todo el mundo cuál es su relación con el señor Aldama".

El líder de los populares asegura que ya le ha preguntado varias veces a Sánchez si él, o su mujer, conocían al señor Aldama y que el Presidente no le contestó. Por su parte, Cuca Gamarra ha republicado la foto en X y va va más allá lanzándole una pregunta al Presidente: "¿Cuántas veces se vió con el señor Aldama?".