El PSOE pide la refundación del PP de Madrid

REACCIÓN TRAS LA PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ

La investigación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha provocado reacciones, el Partido Socialista ha llegado incluso a pedir la refundación del Partido Popular de Madrid. Sara Hernández, secretaria general del PSM, ha dicho que ya no aguantan más y que esto "sólo tiene un camino". En este sentido, ha añadido que "el PP debe refundarse" y que sólo puede hacerlo "desde la oposición". Asimismo, Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, ha declarado en Al Rojo Vivo que "no hay semana en la que no haya ningún caso de algún dirigente del PP".