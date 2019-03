El PSOE de Málaga exige al alcalde que se retracte y condene la violación de una chica en la Feria de Málaga

Ni la feria es insegura, ni es la única violación al año, así justificaba el alcalde de Málaga, Francisco de La Torre, la agresión sexual que sufrió una joven durante el fin de semana: "En España hay más de mil violaciones cada año. No quiero decir con eso que no tenga importancia, tiene una importancia enorme para la persona afectada, pero no vayamos a crear ahora la imágen de que Málaga es un espacio distinto a oras zonas".

Duras declaraciones que han sido condenadas por el principal partido de la oposición que piden se retracte. "Que de marcha atrás a esas declaraciones y se ponga del lado de toda la sociedad" explica María Gámez, portavoz del PSOE en Málaga.



Sin embargo Francisco de la Torre seguía en sus trece. Para él, el único problema que hay es de educación: "Estamos hablando de esa magnitud de cifra, es un tema educativo, de formación de los chicos y de las chicas".



Los cinco presuntos agresores ya han pasado a disposición judicial a lo largo de esta mañana. Mientras la joven de 20 años trata de recuperarse psicologicámente.