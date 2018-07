PSOE y C's empezarán las negociaciones con el paro y la corrupción como prioridad

Primera reunión clave para en el camino de Pedro Sánchez para su investidura como presidente del Gobierno. El líder socialista está decidido a buscar desde el principio la complicidad de Albert Rivera, presidente de ciudadanos.

En poco más de una hora, ha llegado el primer acuerdo entre ambos. "Vamos a priorizar el trabajo en paro y corrupción, los principales problemas de España", ha señalado el líder de la formación naranja. La reunión, dicen ambos, ha ido bien. "Ciudadanos y PSOE se pueden entender", ha dicho el secretario general del PSOE.

Los equipos negociadores de los dos partidos se pondrán a la tarea desde este viernes. No obstante, Albert Rivera ha añadido un elemento para que al final cuadren las cuentas: dice que el PP también es necesario.

"No se puede avanzar sin que participe el PP, tiene la mayoría en el Senado", ha recordado el presidente de Ciudadanos. Pero Sánchez insiste en que su 'no' sigue siendo 'no'. "Somos la alternativa, el PP necesita pasar a la oposición, renovarse y regenerarse", ha afirmado el secretario general socialista.

La baza ideal del PSOE sería poner de acuerdo a Ciudadanos y a Podemos. Algo que, de momento, parece incompatible. "Podemos ya ha pedido siete ministerios y tres referéndums, imagine si se tienen que mojar", ha sugerido Rivera.

Ellos ya han empezado a caminar juntos, pero también ha quedado claro que a la meta no podrán llegar solos.