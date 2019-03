PP y PSOE darán a Ciudadanos el nombre de sus candidatos a presidir el Congreso el próximo lunes

Pedro Sánchez y Albert Rivera han mantenido un primer encuentro desde el 20 de diciembre. Una cita en la que se han dispuesto a acordar con PP y Podemos que la Mesa del Congreso refleje la pluralidad política salida de las urnas.

Por ello, PP y PSOE comunicarán a Ciudadanos, antes que al resto de formaciones, sus candidatos a presidir la mesa. Cualquier detalle es poco para avanzar en posibles pactos, acuerdos que se reducen a tres posibilidades para el presidente en funciones, Mariano Rajoy: “O se hace lo que yo planteo, que es lo que da seguridad y certidumbre o se hace una coalición de izquierdas y de extrema izquierda o nos vamos a elecciones”.



Pero Pedro Sánchez tiene claro que crear una gran coalición no es viable y si Rajoy no logra formar gobierno, propone un gran pacto de izquierdas en el que hoy sigue insistiendo su partido.

Hoy Simancas ha insistido en esta idea como solución al cambio en España y la federación andaluza ve el pacto con buenos ojos, siempre que no sea a cualquier precio como ha dicho Susana Díaz: “Nos han situado en la oposición, pero el PP no puede formar gobierno, es legítimo que el PSOE lo intente, pero con un límite, no poner en riesgo la unidad de España”.



Para Podemos sigue siendo clave el referéndum de Cataluña como ha dicho Carolona Bescansa: “Hemos establecido un compromiso de que existan garantías constitucionales de que exista el derecho a decidir”.



Sin embargo desde Compromís, socios de Podemos en la Comunidad Valenciana, no creen que el referéndum deba ser una línea roja como explica Mónica Oltra: "Un nuevo panorama diverso y plural lo que exige es la capacidad de diálogo y de transigir y de no plantear de inicio que hay posiciones inamovibles".



Cataluña aparte, desde Izquierda Unida sí se quiere una coalición que desbanque al PP.



Desde el PP piden a la PSOE que dejen de experimentar con posibles coaliciones de izquierdas. Para conocer nuevos pasos previsiblemente habrá que esperar que Rajoy haga una nueva oferta a Sánchez en el debate de investidura.