El camino hacia la investidura y la formación de un gobierno estable se encuentra, de momento, trabado de líneas rojas. Las del Partido Popular, acotan mucho las posibilidades de pacto para que Rajoy pueda ser presidente: "Lo que no voy a aceptar es que se rompa la soberanía nacional" decía Mariano Rajoy.

Con la abstención de Ciudadanos ya en el bolsillo, al PP solo le salen las cuentas si convence al PSOE para que haga lo mismo y por eso le tiende la mano: "Hablar, entendernos y dejar atrás los insultos. Hay que pensar en este país" afirma Hernando.

Esa llamada al entendimiento del PP, se topa con una línea roja del PSOE, difícilmente salvable. Su no indiscutible en la investidura. Lo que no aclara el PSOE, de momento, es si intentará formar gobierno en el caso de que Rajoy no lo consiga pero ya sabe, que en Podemos también tienen líneas rojas: el referéndum de Cataluña.

Para la dialéctica del referéndum, en el PSOE dejan claro que con ellos que no cuenten: "Los socialistas no vamos a permitir que se juegue con la unidad de España" ha afirmado Susana Díaz. Nadie de momento se plantea el escenario de unas nuevas elecciones, aunque algunos lo vean ya con buenos ojos: "Si los ciudadanos tienen que volver a votar creo que nosotros podemos ser muy optimistas" afirma Pablo Iglesias.