PSOE y Ciudadanos cierran el acuerdo de investidura de Susana Díaz

El PSOE y Ciudadanos han cerrado un acuerdo que permitirá la investidura de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dos meses y medio después de las elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo.



Este compromiso, que se firmará en la sede del Parlamento andaluz, según han informado ambos partidos, llega al término de la ronda de contactos bilaterales celebrados por Susana Díaz, en los que PP-A, Podemos e IU han reiterado su negativa a apoyar a la candidata socialista, mientras que Ciudadanos ha anunciado su voto afirmativo condicionado a la firma de los documentos aportados por esta formación a la negociación.



Estos documentos tienen que ver con el decálogo anticorrupción, regeneración democrática, garantías económicas y el estado del bienestar y que incluyen un total de 72 puntos, según ha anunciado presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, tras reunirse durante una hora con Díaz.



Según ha contado Marín, la presidenta en funciones le ha trasladado su intención de convocar un pleno para votar su investidura durante esta semana en el caso de producirse el acuerdo definitivo con Ciudadanos. Preguntado por el cambio en su postura sobre la investidura de Díaz, Marín ha sostenido que Ciudadanos "no ha venido a ser un espectador ni a esconderse, sino a asumir riesgos desde la oposición" y ha enfatizado que "no se pone de perfil como otros" a pesar de "los costes que pueda tener esta decisión en votos, e incluso el hecho de anunciarlo".



Ha mostrado su confianza en que "muchos andaluces también valoren" el hecho de que la comunidad pueda tener un gobierno con esta decisión que, ha recordado, sería un voto favorable "para un acuerdo de investidura, no para un pacto de legislatura".