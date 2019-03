PSOE acusa al Gobierno de "expropiar" a los jubilados con la reforma de las pensiones

La diputada vallisoletana ha afirmado que fue "un lunes negro para España" ya que la publicación de las cifras de ahorro que calcula el Gobierno para la reforma de las pensiones, 33.000 millones de euros hasta el año 2022, supone "una expropiación clara que empobrece desde el momento en que se aplique a los pensionistas de este país".



"La reforma de las pensiones supone la renuncia por ley a poder garantizar a los pensionistas su capacidad adquisitiva, al desvincularla la actualización del IPC. Eso supone una expropiación año tras año a los 9 millones de pensionistas actuales y a os cerca de 8 millones que se incorporarán al sistema en los próximos quince años", ha reprochado.

A partir del año 2019, las pensiones dejarán de estar ligadas al IPC y se regirán básicamente por un índice de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida. Pero esta nueva reforma no cuenta no el apoyo de los agentes sociales.



Así, ha instado a todos los ciudadanos a "recordar todos los días" que el PP se presentó a las elecciones de noviembre de 2011 con un programa electoral en el que se comprometía a "meter la tijera en todo menos en sanidad, educación y pensiones, y en no dar un solo euro público a la banca.



Por eso, la socialista ha acusado al Ejecutivo de estar cometiendo "un gran fraude electoral" y de no contar con legitimación democrática por haber incumplido su programa de Gobierno. "No sólo es que no llevaban estas medidas en su programa, sino que proponían exactamente todo lo contrario de lo que están haciendo", ha insistido.



Y eso mientras, al mismo tiempo, ha concedido "37.000 millones de euros de ayudas públicas a la banca privada" que "ya ha renunciado a recuperar", lo que supone colocar esa carga "en la mochila de todos los españoles, aumentando de forma escandalosa la deuda pública". Por todo ello, ha zanjado, "esta reforma, recorte, expropiación de las pensiones va a contar con la oposición firme, rotunda y de frente del PSOE".



"Después de todo lo que hemos venido viviendo y sufriendo con unas reformas que están devastado el Estado de Bienestar (en educación, en sanidad, etc.) ayer parece que el presidente del Gobierno cerró el círculo de sus grandes mentiras electorales con el recorte que pretende dar a todos los pensionistas, actuales y futuros", ha criticado Rodríguez.