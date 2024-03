La tensión se ha elevado en las últimas semanas con cruces de acusaciones entre PSOE y PP por la amnistía, la trama Koldo y el caso de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un frente en el que el PSOE cree que ha quedado retratado que Alberto Núñez Feijóo es un hombre "llamado fracaso". La formación socialista insiste en que cualquier expectativa de su "llegada a la presidencia del Partido Popular ha caído como fruta madura. El que estaba llamado a ser el mirlo blanco de los pactos de Estado, de la moderación y la cultura del diálogo ha resultado ser el mayor elemento desestabilizador de la política española". Así, le acusan de ser alguien que "promueve denuncias falsas, alienta ataques a la Fiscalía y permite ofensivas contra los medios de comunicación" desde la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, el PSOE habla de la "incapacidad" de Feijóo para manejar al Partido Popular, y en concreto para "plantar cara a Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez". Algo, que según las mismas fuentes, ha derivado en una falta de autoridad y liderazgo que trata de compensar "enfangando la vida política". "La moderación se ha convertido en crispación y el diálogo ha degenerado en difamación", añaden.

Insisten también en que el PP "no ha superado su derrota" del 23J y en que no asimilan que se enfrentan a una legislatura larga en la oposición. Además, creen que "su actitud ante el escándalo que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid demuestra que no aprendieron nada de los años negros de la corrupción del PP. Han cambiado el Jaguar por el Maserati, pero los dos coches siguen siendo invisibles. La doctrina Ana Mato impera. Nadie sabe nada. Nadie conoce a nadie, pero todos lo sabían, y nadie se atrevió a decirle nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Tras lo cual, se reivindican como un partido con una clara prioridad: "España y el bienestar de los españoles". "No van a despistarnos del objetivo de mejorar la vida de las personas. Lo seguirán intentando, pero no se quedarán solos con la ultraderecha en su alboroto, gritos, fake news y amenazas a los periodistas, a la Fiscalía y a toda aquella institución o persona que no les baile el agua", sentencian.