PP y PSOE acuerdan recortar en campaña electoral 6,3 millones de euros

NO ACEPTAN LLEVAR A CABO UN MAILING CONJUNTO

Acuerdo entre el PP y el PSOE para reducir sus gastos electorales un 30%, lo que supone más de 6 millones de euros respecto a la última campaña. Los dos grandes partidos renuncian a la cartelería de campaña en las ciudades, así que no habrá fotos de Rajoy y Sánchez en las calles. Sin embargo, a lo que no renuncian es a que cada partido haga su buzoneo, no quieren que sea conjunto.