El president Mazón, desaparecido en unas Fallas que no olvidan a los cientos de muertos en la DANA

Ni Mazón ni Feijóo. Los dos 'populares' que están en el ojo del huracán durante las últimas semanas han optado por no dejarse ver por las Fallas de Valencia, sobre todo por los constantes reproches que reciben por las calles. Es por ello y con el objetivo de calmar los ánimos, el PP ha preferido otros perfiles como José Luis Martínez-Almeida y Cuca Gamarra para representar al partido durante las fiestas. Un contexto complejo para el líder del PP que acentúa la brecha con el president de la Generalitat provocada única y exclusivamente por la nefasta gestión de la DANA y sus posteriores mentiras.

Y las declaraciones de Feijóo son una muestra más de que la relación entre ambos líderes está rota. El líder de la oposición ha endurecido su tono y ha asegurado que quiere saber "qué pasó" y que se investigue "hasta el final" la gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre. Además, ha asegurado que, desde el partido que dirige, se asumirán las responsabilidades que les corresponda.

No solo eso, sino que este jueves ha introducido un matiz: "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", ha pedido. Unas palabras de Feijóo que no han querido comentar ni Gamarra ni Almeida. De hecho, han tirado balones fuera a que no haya acudido Mazón a las fiestas y que está centrado en la reconstrucción.

Eso sí, desde el PP se ha marcado la estrategia a seguir: no sentenciarlo públicamente, pero tampoco defenderlo. A las preguntas de la prensa, ninguno de los dos representantes del PP presentes en las Fallas han contestado si debe dimitir. Incluso Almeida ha llegado a decir que hoy no iba a hablar del president de la Generalitat valenciana.

La que sí ha criticado duramente al PP ha sido Diana Morant. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "cómplice" de Mazón, en la crisis de la DANA y se mostró convencida de que, para "solucionar una crisis política, no hay otra salida más limpia que convocar elecciones".

Así lo reivindicó en declaraciones a los medios previas a su visita a la falla infantil de Maestro Gozalbo 'Saturno', en Valencia, y en las que ha lamentado que los 'populares' "no están en la reconstrucción", sino "en su reconstrucción política". "Feijóo en esta crisis se ha convertido en un cómplice", ha advertido Morant, al tiempo que ha criticado que el líder 'popular' haya asegurado que Mazón "le había tenido continuamente informado", algo sobre, lo que, a su juicio, "tendrá que dar cuenta", dado que en el registro de llamadas del presidente valenciano "en ningún caso hay ninguna llamada con el señor Feijóo".

Desde el Congreso del PSOE en Aragón, también han mandado un 'recadito' a Feijóo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, ha recordado que el 'popular' ha dicho que Mazón le estuvo informando en tiempo real de las decisiones que se tomaron el día de la DANA, pero que "después dice lo contrario". "Da la sensación de que el PP lleva la mentira en el ADN y que intentan engañar a todos", ha concluido.