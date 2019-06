"Buen entendimiento" en la primera reunión entre PP y Vox en el Congreso

El PP y Vox han mantenido en el Congreso su primera reunión formal para explorar acuerdos en ayuntamientos y comunidades autónomas y se han comprometido a seguir hablando para avanzar en los casos concretos con el fin de sellar pactos en distintas instituciones y con la esperanza de que Ciudadanos se sume a este espacios de diálogo y a los acuerdos que puedan alcanzar.

Por parte del PP han asistido el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la presidenta del PP navarro y diputada por Madrid, Ana Beltrán, mientras que la representación de Vox estaba formada por el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha asegurado que "ha habido un entendimiento y un ambiente de cooperación", la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, y el vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas.

Buenas sensaciones también en Zaragoza tras el primer encuentro entre PP y Ciudadanos. El propio vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto calificaba el encuentro de un "muy buen inicio de negociaciones".

Ciudadanos y Vox se entienden con el PP por separado, pero de momento Rivera sigue apostando por no sentarse con los de Abascal, que ya avisan: "A mi me ponen entre la espada y la pared y cojo la espada". Algo que no convence a Rivera, que asegura que Abascal acabará apoyándoles como ya hizo en Andalucía. Un chantaje para el líder de la formación de extrema derecha que, dice, no va a aceptar.