PP y Ciudadanos no acuden a la ofrenda floral de la Diada y reivindican que la fiesta sea para "todos los catalanes"

Globos por "una Cataluña sin excluidos", con este mensaje ha celebrado el PP catalán la Diada frente a quienes, dicen, solo buscan la ruptura y la confrontación. Acusan al govern de no respetar la democracia: "El Gobierno de Cataluña, lamentablemente para los catalanes, ha desconectado de su responsabilidad" ha dicho Albiol.

Además, Albiol insta a los partidos no independentistas a abandonar las ambigüedades y a permanecer unidos: "Ante el radicalismo del independentismo se trata de defender la democracia que las instituciones catalanas la han puesto en riesgo".

También Ciudadanos ha celebrado la Diada totalmente ajeno de los partidos nacionalistas. Inés Arrimadas pide afrontar la situación con diálogo y al margen de quienes solo quieren enfrentamiento: "Nos gustaría poder celebrarlo todos los catalanes juntos".

Mensaje en esa línea de su presidente, Albert Rivera, en la campaña electoral gallega: "Me gustaría algún día celebrar en mi tierra una Diada de todos los catalanes, donde no hubiera manifestaciones para separar a los catalanes del resto de españoles". Y añade Rivera que hay que poner en la mesa lo que une y no lo que separa.