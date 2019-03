La Policía de Alemania registra la casa del copiloto que estrelló el avión en los Alpes

SU ENTORNO TAMBIÉN SE ESTÁ INVESTIGANDO

La Policía alemana ha iniciado un registro en la vivienda del copiloto del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses, Andreas Lubitz, según la Fiscalía de Düsseldorf. El fiscal de Marsella, encargado del caso del accidente, Brice Robin, ha dicho que el copiloto de la aeronave, Andreas Lubitz, provocó deliberadamente que el avión se estrellara. En rueda de prensa en Marsella, Robin ha subrayado que no hay nada que haga pensar en un atentado terrorista pero ha dejado claro que el copiloto tenía "la intención de destruir el avión" porque activó el botón para hacer que descendiera, no abrió la puerta al piloto cuando llamó para acceder y no respondió a ninguna de las llamadas por radio, todo ello mientras se le escuchaba una respiración normal.