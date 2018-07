Podemos presentará una nueva propuesta para desbloquear las negociaciones con el PSOE

Podemos quiere desbloquear las negociaciones con el PSOE. Por eso presentará una nueva propuesta que permita avanzar hacia el acuerdo. "Vamos a apostar por la vía de la negociación que permita un Gobierno de coalición", ha asegurado el líder de Podemos.

Según 'El País', el equipo de Pablo Iglesias ha trabajado en un nuevo documento que sirva de base para un posible pacto. Un gesto que intenta sacar del punto muerto unas conversaciones encalladas desde que Podemos anunciase que o Ciudadanos o ellos.

Mientras, sigue en el Congreso la ronda de reuniones cruzadas. Rajoy sigue pensando que los escándalos de corrupción en su partido no tienen relación con que casi todo el mundo rehúya acercarse a él. "La corrupción no tiene ninguna influencia en mi capacidad de pactar".

Esa lucha contra la corrupción es seguramente el principal escollo en su relación con Albert Rivera. "Consideramos que el Gobierno y el PP no han hecho lo suficiente contra la corrupción”.

El líder de Ciudadanos aclara que no le ha pedido un paso atrás a Rajoy, ni tampoco su abstención en la investidura de Sánchez: "No le pido nada al PP porque no hay ningún pacto con el PSOE". Rivera sigue empeñado en buscar acuerdos que incluyan tanto al PP como al PSOE.