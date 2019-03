Podemos se organiza para ir a las municipales abrigado por plataformas ciudadanas

Estarán presentes en las municipales, pero no con el nombre Podemos. Se organizaran con otras candidaturas de unidad popular que cumplan dicen, unos requisitos. "Las listas tienen que ser elegidas desde el primero hasta el últimos en primarias abiertas a la ciudadanía, y que los pactos los elige la ciudadanía", explica Sergio Pascual, secretario de organización de la joven agrupación.



Por ejemplo, en Barcelona, podrían ir junto a Ada Colau con Guanyem, aunque eso no significa que haya una coalición con Ganemos en todos los municipios. Estudiarán, dicen, caso por caso. "Formaremos parte de candidaturas municipalistas donde no sean sólo un collage de lo viejo, si no que sean aquellas candidaturas de unidad popular y ciudadana que nos parezcan que pueden construir una mayoría nueva", explicaba Íñigo Errejón en 'Al Rojo Vivo'.

Quieren controlar así su marca, no ponerla en riesgo dicen y tener un discurso coherente. El blindaje pasaría incluso por la impugnacion ante la Junta Electoral de cualquier candidatura que se presente en las municipales bajo sus siglas.

En las autonomicas, la caso cambia. Su intención es estar en todas las comunidades, por eso ya empiezan a presentarse en los territorios. Hoy publicaran las listas provisionales de los organos de direccion de 814 municipios.