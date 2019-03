Bárcenas, protagonista ausente del segundo día el debate

A todos además les parece mal que el PP ponga en marcha el ventilador como si la corrupción estuviera afectando a todos por igual. Pero ha sido en el turno de intervención del PNV -cuando Aitor Esteban ha recriminado a Rajoy que hablara de la corrupción sin referirse expresamente a los casos que afectan al Gobierno y al PP- el momento en el que el presidente del Gobierno se ha referido a Barcenas de pasada para decir que "esta persona que no tiene ninguna responsabilidad en el Partido Popular".

La intervención de Aitor Esteban ha sido a primera hora: "Un día el señor Bárcenas es historia en el PP al haber pedido su baja en el mismo y otro nos desayunamos con que dos años después tiene un despacho en la sede del partido y el siguiente nos enteramos de que además ha estado cobrando un sueldo"

Y Rajoy, que sigue empeñado en 'no mentar la bicha': "Yo no le voy a mentar porque no lo hice ayer y no lo voy a hacer hoy. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad".

Tampoco le cita el portavoz del PP aunque reconoce errores: "Fallaron y faltaron controles, se relajó la exigencia ética".

Pero prácticamente todos los grupos minoritarios le exigen lo mismo: que aclare qué pasa con la corrupción en su partido. "Algo huele a podrido en el reino de España, es el olor repugnante olor de la corrupción. ¿Qué sabe Bárcenas para ustedes mientan tanto? ¿De dónde les tiene cogidos?", ha preguntado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso.

Pero el presidente ya no piensa hablar más del escándalo Bárcenas y lamenta algunas críticas: "Señor Baldoví, es evidente que no le gusta nada de lo que yo hago"

Casi a ningún portavoz le convence lo que está haciendo Rajoy. "Desde la amnistía fiscal hasta la reforma laboral que sólo han producido chorizos, la primera, y parados, la segunda", ha afirmado Alfred Bosch, portavoz de ERC.

Hasta ha perdido al portavoz de UPN, el más amable con él: "Señor Salvador, no sé ni dónde está".

Y corrupción aparte, Amaiur ha resucitado un asunto que por primera vez estaba ausente en un debate sobre el estado de la nación: "Reivindica el reconocimiento del 100% de las víctimas", afirmación del portavoz de Amaiur a lo que Rajoy ha respondido de forma clara y contundente: "Personalmente creo que es usted de los menos indicados para dar ninguna lección de democracia en esta cámara, ninguna"

Porque dice, para empezar a hablar, lo primero que tienen que hacer es pedir perdón y exigir que ETA se disuelva.