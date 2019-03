Pilar Manjón: "He tenido que ir con escolta durante ocho años"

La presidenta de la Asociación 11M, Pilar Manjón, celebra que las víctimas se hayan unido por fin en los actos de homenaje por las víctimas del 11M. "Hoy es el día del recuerdo, las discrepancias las dejamos para otro día. Hoy es un momento de recuerdo y memoria", ha asegurado Manjón a laSexta Noticias. "Ninguna de las victimas volveremos a ser quién éramos el 10 de marzo".

Manjón cree que la sociedad española ha cambiado durante estos diez años. "Ahora tenemos una banda terrorista que no mata, ahora las fuerzas de seguridad entienden el funcionamiento de una célula yihadista... Han cambiado muchas cosas en estos últimos años". Insiste en que se ha hecho una justicia "cortita", y recuerda que en unos días dos de los yihadistas condenados por los atentados saldrán de prisión. "Seguiré diciendo que las penas a los responsables eran cortas".

Pilar Manjón agradece el apoyo recibido durante estos años, aunque reconoce que ese apoyo no ha venido de todos los sectores. "He tenido que ir con escolta durante ocho años, y no eran besos y abrazos precisamente lo que me dedicaban", recuerda.