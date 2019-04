El PP pide a Pedro Sánchez que deje de "dar tumbos de derecha a izquierda"

El PP espera que Sánchez lo haga "cuanto antes mejor", pero una vez que acepte "la situación real", porque el portavoz 'popular' no ve a Ciudadanos "permitiendo" un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. "No lo veo, sería un gravísimo error de Albert Rivera", ha añadido.



En rueda de prensa tras la reunión entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Hernando ha señalado que "da la sensación" de que el secretario general del PSOE intenta "hacer trampas al solitario" tratando de llegar a un acuerdo tanto con Podemos como con Ciudadanos.



Hernando le ha acusado de "jugar" con los españoles, que ya están "hartos" y de inventarse "una historia nueva cada día" para "salvar su pellejo". El portavoz 'popular' ha advertido de que esa fórmula de 161 diputados que propone Iglesias "no da" si no se hacen "concesiones" a los independentistas.

'Sánchez se tiene que sentar con Rajoy, no hay otra fórmula'

Además, ha advertido de que Sánchez parece no haber entendido lo que le propone Iglesias, que es un pacto con Podemos mientras los representantes de Ciudadanos "se van al bar".



Preguntado sobre si Rajoy llamará a Sánchez, Hernando ha señalado que primero tienen que saber si éste "está dispuesto a coger el teléfono" y en cualquier caso ha insistido en que si el líder socialista no quiere elecciones la única posibilidad que tiene es el pacto con el PP. "Ésa es la posibilidad desde el primer momento, desde el pasado 21 de diciembre", ha añadido el portavoz del grupo popular, para quien las otras fórmulas que busca el secretario general del PSOE "no existen".



Por ello, le ha acusado Hernando de "pretender hacer trampas a la democracia" al no asumir que mientras el PSOE consiguió en las elecciones más de cinco millones de votos, el PP obtuvo más de siete.



En definitiva, tras pedir a Sánchez que respete la democracia y la decisión de los españoles en las urnas, ha exigido además al secretario general de los socialistas que abandone estos "juegos malabares", estos "juegos con los españoles", y en suma, el "sainete" que protagoniza con Pablo Iglesias.



Todo "sigue igual" tras la reunión de hoy de los líderes de PSOE y de Podemos, ha remarcado Hernando, porque Sánchez sigue sin buscar la "única opción real". El Partido Popular y Mariano Rajoy mantienen su "voluntad decidida" de conseguir el "gran acuerdo" que respaldarían 253 diputados, los 123 del PP, los 90 del PSOE y los 40 de Ciudadanos.



"Sánchez se tiene que sentar con Rajoy, no hay otra fórmula", ha apostillado Hernando antes de advertir de que "la presión social" para que ambos dirigentes lleguen a un acuerdo "será cada vez mayor". "Ya está bien de darse contra la pared", ha sentenciado el portavoz del PP en alusión al líder socialista.