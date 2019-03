Pere Navarro: "Mas no está trabajando para que haya una consulta legal y acordada"

El líder del PSC, Pere Navarro, ha advertido al president Artur Mas de que "no puede dudar de que esto es una democracia real", por lo que le ha exigido no ponerle "adjetivos", máxime cuando usa la independencia como una "solución fácil", la cual "no se producirá" y generará "gran frustración".

Después de que esta semana Mas afirmara ante los Mossos que Cataluña tiene "sed de democracia real", el dirigente socialista se ha mostrado crítico con que, ha dicho, el presidente de la Generalitat "nos tenga acostumbrados a hacer definiciones diversas siempre dando vuelta a la misma cuestión".

"Seguramente hablaba de la consulta. Mas y yo mismo estamos de acuerdo en este tema, queremos una consulta legal y acordada, él para votar a favor de independencia y yo para votar federalismo. Pero, por favor, que no haya este tipo de definiciones. Toda democracia es real", ha afirmado Navarro.

Para el primer secretario del PSC, "en el momento en que se pone un adjetivo a la democracia, ya es un problema. La democracia es democracia, siempre que se ejerza de manera legal y con total garantía. Los ciudadanos siempre decidimos cuando votamos, no hay una votación determinada en la que se toma una decisión determinada y fuera de esta votación no hay nada más".

El sistema democrático, ha apuntado, "garantiza las libertades y permite opinar sobre nuestro futuro cada cuatro años, en los ámbitos municipal, autonómico y de elecciones generales, y cada cinco años en el europeo. No se puede dudar de que esto sea democracia. No se puede decir que esto no sea decidir nuestro futuro". "¿Queremos que los catalanes den su opinión sobre las relaciones entre Cataluña y el resto de España? Lo queremos, a través de una consulta que sea legal y acordada, como Escocia. Y si queremos eso, debemos ponernos a trabajar para que sea así", ha aclarado no obstante Navarro.

Es por ello que ha recordado a Mas que "tiene un mandato del Parlament, desde hace más de un año, que le dice que negocie con el presidente español, Mariano Rajoy, la celebración de una consulta", pero en cambio, los catalanes y españoles tienen hoy "dos problemas", que "se llaman Artur Mas y Mariano Rajoy", quienes "en lugar de aportar soluciones, aportan más problemas".

Bajo su punto de vista, la decisión del PP de "no mover nada es la peor de las soluciones, y la manera de hacer de Rajoy, de alargar los problemas para ver si el tiempo los solucionará solos, no es lo que nos conviene". Como tampoco la opción del presidente catalán de "tensionar las cosas y, en lugar de ponerse a dialogar y negociar, plantear de entrada una fecha y pregunta. Eso tampoco soluciona las cosas, porque la tensión va creciendo".