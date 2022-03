El Gobierno ya ha aprobado el plan de choque frente a la subida de precios del petróleo. El Ejecutivo de coalición ya ha dado algunas pinceladas de cómo se concretará este plan: 15 céntimos los asumirá el Estado, mientras que los 5 céntimos restantes los asumirán las petroleras.

Este tipo de empresas tendrán dos vías para hacerlo, o bien por programas propios de fidelización de clientes, como las aplicaciones propias de cada gasolinera. Las más pequeñas podrán pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que pueden elegir la forma que mejor les convenga: "Permite a las petroleras poder hacer una oferta que debe ser pública por si consideran que en lugar de este descuento inmediato a través de las estaciones de servicio quieren implementar un mecanismo paralelo que esté por encima de esos 5 céntimos".

Por el momento, no se ha detallado cómo se va a efectuar, aunque la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio asegura que las pequeñas y medianas empresas no van a poder adelantar los 5 céntimos.

"Si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa la realidad es que esta quedará sin efecto. No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo", ha indicado CEEES en un comunicado.